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13:21, 31 июля 2026Мир

США и Израиль захотели устроить блокаду Ирана

The Telegraph: Власти США и Израиля обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Власти США и Израиля обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, этот вариант среди прочих обсуждается президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые настроены усилить экономическое давление на Иран. Уточняется, что они обсудили усиление давление на Иран «кинетическими и некинетическими средствами» на встрече в Белом доме, которая прошла 28 июля.

«Что, если просто заблокировать доступ на территорию? Предположим, Иран не сможет ничего ввозить и ничего вывозить. Будет происходить что угодно», — рассказал газете высокопоставленный израильский чиновник.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить военную операцию против Ирана. По его словам, это произойдет в том случае, если они не получат все, что хотят.

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