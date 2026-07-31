Поляк призвал к расправе над Зеленским и оказался в полиции

Польская полиция задержала мужчину, подстрекавшего в соцсетях к расправе над Зеленским

Польская полиция задержала мужчину, подстрекавшего в соцсетях к расправе над украинским лидером Владимиром Зеленским. Об том сообщает RMF24.

40-летний поляк был задержан 30 июля. Пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло отметила, что сотрудники полиции собрали доказательства, касающиеся активности мужчины в соцсетях, на основании которых ему было предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к расправе и оскорблении главы Украины.

«Мужчина объяснил полиции, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном», — добавила она. Преступление, в котором его обвиняют, карается лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее суд в польском Вроцлаве отправил под арест двух поляков, подозреваемых в избиении украинской пары. Один из нападавших был известен участием в боях на голых кулаках в польской организации Gromda.