Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 31 июля 2026 (обновлено: 12:54, 31 июля 2026)Мир

Поляк призвал к расправе над Зеленским и оказался в полиции

Польская полиция задержала мужчину, подстрекавшего в соцсетях к расправе над Зеленским
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская полиция задержала мужчину, подстрекавшего в соцсетях к расправе над украинским лидером Владимиром Зеленским. Об том сообщает RMF24.

40-летний поляк был задержан 30 июля. Пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло отметила, что сотрудники полиции собрали доказательства, касающиеся активности мужчины в соцсетях, на основании которых ему было предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к расправе и оскорблении главы Украины.

«Мужчина объяснил полиции, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном», — добавила она. Преступление, в котором его обвиняют, карается лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее суд в польском Вроцлаве отправил под арест двух поляков, подозреваемых в избиении украинской пары. Один из нападавших был известен участием в боях на голых кулаках в польской организации Gromda.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери Украины на поле боя. Он заявил, что ВСУ лишились 50 тысяч солдат
    Жителям столичного региона пообещали жару
    Оценена вероятность увольнения Инфантино с поста президента ФИФА
    Юноша собрался на СВО для убийства сослуживцев
    Россиянам ответили на вопрос о хранении бензина на балконе
    Мужчина дважды за день выиграл в лотерею и разбогател на 30,6 миллиона рублей
    F-47 взлетит при Трампе
    В Минобороны раскрыли последствия для ВСУ одного действия российских военных в зоне СВО
    Задержанные похитители россиян в Таиланде признались в расправе над ними
    Москвичей предупредили об опасности в выходные
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok