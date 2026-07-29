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18:13, 29 июля 2026 (обновлено: 18:25, 29 июля 2026)Мир

Участник драк на кулаках применил свои навыки на украинцах

В польском Вроцлаве отправили под арест двух мужчин, подозреваемых в избиении украинцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: daily_creativity / Shutterstock / Fotodom  

Суд во Вроцлаве отправил под арест двух поляков, подозреваемых в избиении украинской пары. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Под арестом на три месяца оказались 45-летний Адам К. и 27-летний Томаш М., которым предъявили обвинения в избиении и применении насилия по мотивам национальной принадлежности.

«Томаш М. не признал себя виновным в предъявленном ему обвинении, предоставив подробные объяснения относительно хода событий. Адам С. также не признал себя виновным в предъявленном ему обвинении и отказался давать объяснения по делу», — говорится в заявлении окружной прокуратуры Вроцлава.

Уточняется, что Адам ранее был известен участием в боях на голых кулаках в польской организации Gromda. Мужчины вместе с третьим участником нападения избили 20-летнюю Анастасию и 21-летнего Максима с Украины. При этом полиция продолжает поиски третьего подозреваемого.

27 июля сообщалось, что в Польше трое местных жителей напали на украинских граждан в магазине, после того как услышали их акцент. После драки нападавшие сели в свой автомобиль и скрылись.

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