Участник драк на кулаках применил свои навыки на украинцах

В польском Вроцлаве отправили под арест двух мужчин, подозреваемых в избиении украинцев

Суд во Вроцлаве отправил под арест двух поляков, подозреваемых в избиении украинской пары. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Под арестом на три месяца оказались 45-летний Адам К. и 27-летний Томаш М., которым предъявили обвинения в избиении и применении насилия по мотивам национальной принадлежности.

«Томаш М. не признал себя виновным в предъявленном ему обвинении, предоставив подробные объяснения относительно хода событий. Адам С. также не признал себя виновным в предъявленном ему обвинении и отказался давать объяснения по делу», — говорится в заявлении окружной прокуратуры Вроцлава.

Уточняется, что Адам ранее был известен участием в боях на голых кулаках в польской организации Gromda. Мужчины вместе с третьим участником нападения избили 20-летнюю Анастасию и 21-летнего Максима с Украины. При этом полиция продолжает поиски третьего подозреваемого.

27 июля сообщалось, что в Польше трое местных жителей напали на украинских граждан в магазине, после того как услышали их акцент. После драки нападавшие сели в свой автомобиль и скрылись.