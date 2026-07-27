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11:28, 27 июля 2026Мир

В Польше избили украинцев из-за акцента

В польском Вроцлаве трое местных жителей жестоко избили украинцев из-за акцента
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Sam / Unsplash

В польском Вроцлаве трое местных жителей напали на украинцев из-за акцента. Об этом рассказала мама одной из пострадавших в соцсетях, сопроводив фотографиями, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что трое поляков услышали в магазине украинский акцент и жестоко избили гражданина и его девушку. У обоих пострадавших подозрение на сотрясение мозга, девушке наложили швы на шею.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин выходят из автомобиля, подходят к людям, стоявшим у другой машины и начинают избивать гражданина Украина, а его девушка пытается остановить нападавших. К ним также подходит еще один человек, тоже начинает бить мужчину ногами, один удар приходится по лицу девушки.

После драки нападавшие сели в свой автомобиль и скрылись.

Ранее в польском городе Полоцке 15-летний уроженец Украины и его подруга подверглись нападению в автобусе из-за того, что разговаривали на украинском языке.

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