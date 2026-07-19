В Польше избили подростка за украинский язык

TVP Warszawa: В Польше 15-летнего подростка избили в автобусе за разговор на украинском

В польском городе Полоцке 15-летний уроженец Украины и его подруга подверглись нападению в автобусе из-за того, что разговаривали на украинском языке. Подростка избил взрослый мужчина, об инциденте сообщает TVP Warszawa.

«По-польски он просто сказал нам, что в Польше мы говорим по-польски», — приводит издание показания пострадавших. Мужчина ударил подростка, а когда водитель открыл дверь автобуса, нападавший вытолкнул парня вместе с его подругой, тоже украинкой, на улицу.

Мама несовершеннолетнего заявила, что ее сын не чувствует себя в безопасности в Полоцке. Она призналась, что сама также боится разговаривать на родном языке. Районная прокуратура начала проверку случившегося, виновника конфликта ищут.

В статье приводится исследование CBOS, согласно которому 54 опрошенных поляков считают предоставляемую украинским беженцам помощь чрезмерной. Это первые такие результаты опроса, когда голоса противников беженцев преобладают над голосами сторонников.

Ранее в Варшаве прошел «Волынский марш», организованный пророссийской партией «Конфедерация польской короны». Участники акции скандировали лозунг «Поляк в Польше — хозяин» и требовали не передавать Украине «ни грамма боеприпасов, ни литра топлива».