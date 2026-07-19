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10:10, 19 июля 2026Россия

Пожары на промобъектах привели к детонации огнеопасных материалов в Ставрополе

Огнеопасные объекты детонируют на промобъектах в Ставрополе после атаки БПЛА
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dina Egorova / Shutterstock / Fotodom  

Огнеопасные объекты детонируют в Ставрополе из-за пожаров на промобъектах, возникших после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Возгорания произошли в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа и в промзоне на севере города. По предварительным данным погибших нет, никто не пострадал. Детонация опасных материалов не привела к угрозе жизни людей, однако из-за этого в городе слышны хлопки.

«В Вязниках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место. Пожарные продолжают борьбу с возгоранием», — отметил Владимиров.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ. На местах работают пожарные и другие экстренные службы.

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