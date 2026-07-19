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10:14, 19 июля 2026Силовые структуры

В Ростове-на-Дону два человека попали в больницу после стрельбы

Два человека пострадали при стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону два человека пострадали и попали в больницу после стрельбы у ресторана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области в МАХ.

По данным сотрудников полиции, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из участников достал пистолет. Предварительно, оружие было травматическим. Причина спора выясняется.

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«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в июле стрельба с пострадавшими произошла в еще одном российском городе. Инцидент произошел на улице Массальского в Сантк-Петербурге.

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