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09:57, 19 июля 2026Спорт

Сборная Франции по футболу рассталась с главным тренером

Федерация футбола Франции сообщила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дидье Дешам

Дидье Дешам. Фото: Sam Navarro / Reuters

Федерация футбола Франции (FFF) сообщила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

В заявлении FFF говорится, что через несколько дней 57‑летний Дешам покинет пост, завершив почти 25 лет работы в системе французского футбола. Федерация подчеркнула, что его вклад выходит за рамки 185 матчей и 120 побед: Дешам привил сборной культуру побед и ответственности, помог раскрыться многим игрокам, объединил разные поколения футболистов и укрепил связь команды с народом Франции.

Дешам руководил сборной с 2012 года. Под его началом Франция выиграла чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций в сезоне-2020/2021, а также добиралась до финалов Евро‑2016 и ЧМ‑2022 в Катаре. Чемпионат мира 2026 года стал для него четвертым мировым первенством на посту главного тренера; в общей сложности он провел на мундиалях 26 матчей — рекорд для тренера сборной Франции. В клубной карьере Дешам возглавлял «Монако», туринский «Ювентус» и «Марсель».

Сборная Франции проиграла Англии в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года. Команда проигрывала после первого тайма со счетом 0:4. Итоговый счет — 6:4 в пользу англичан.

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