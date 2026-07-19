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02:17, 19 июля 2026Спорт

Англия разгромила Францию в матче за третье место на ЧМ-2026

Англия разгромила Францию в матче за третье место на ЧМ-2026, забив шесть голов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Paul Childs / Reuters

На стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, сборная Англии разгромила национальную команду Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Англичане с самого начала взяли игру под свой контроль. Уже на третьей минуте гол в ворота французов забил Деклан Райс, затем удвоил преимущество Эзри Конса.

Команда Франции не смогла ответить, а лишь пропустила еще два мяча от Букайо Сака. На перерыв сборные ушли со счетом 0:4.

Во втором тайме французы произвели ряд замен, собрались и все же ответили сопернику. Автором гола стал Килиан Мбаппе на 48-й минуте встречи. Еще один мяч в ворота англичан отправил Брэдли Барколя на 54-й минуте.

И на этом команда из Франции не остановилась, пытаясь выгрызть третье место. На 66-й минуте еще один мяч на свой счет записал Мбаппе. Однако англичане быстро произвели несколько замен и забили пятый гол, автором которого вновь стал Сака, записав на свое счет хет-трик.

В дополнительное время Усман Дембеле забил еще один гол, но английский полузащитник Джуд Беллингем тут же ответил, и игра закончилась со счетом 4:6 в пользу сборной Англии.

Таким образом, команда Англии завоевала бронзу чемпионата мира. Французы заняли четвертое место.

Победитель чемпионата мира 2026 определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины уже 19 июля в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что один из популярных артистов поставил 118 миллионов рублей на победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.

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