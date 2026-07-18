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22:41, 18 июля 2026Спорт

Рэпер Дрейк поставил 118 миллионов рублей на финал ЧМ-2026

Рэпер Дрейк поставил 118 миллионов рублей на победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mark Blinch / Getty Images

Рэпер Дрейк поставил 118 миллионов рублей на победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2026. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Канадский исполнитель сделал ставку на победу аргентинцев в основное время с коэффициентом 3,45. Таким образом, он может выиграть около 400 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что эксперты в противостоянии сборных Испании и Аргентины считают фаворитами испанцев. Сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается с котировкой 3,05, а поставить на успех команды Аргентины можно с коэффициентом 3,65.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 пройдет в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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