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10:30, 19 июля 2026Экономика

Работающим пенсионерам рассказали об августовском перерасчете пенсий

ОП: Перерасчет пенсий проведут пенсионерам, за которых отчисляли страховые взносы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: acidmit / Shutterstock / Fotodom  

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что Соцфонд России 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Машарова цитирует ТАСС.

По словам специалиста, перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы. «Независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, существенное условие — наличие страховых взносов за 2025 год», — уточнил эксперт.

При этом, говорит общественник, обращаться в Соцфонд не потребуется. Перерасчет проведут автоматически, поскольку работодатели передают сведения о страховых взносах и стаже сотрудников в составе обязательной отчетности. Основываясь на этих данных, СФР определяет количество пенсионных коэффициентов (баллов), заработанных каждым работающим пенсионером за предыдущий год, после чего пересчитывает размер пенсии, заключил Машаров.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии россиян в июне 2026 года превысил 25 тысяч рублей. Самый высокий размер пенсии был зафиксирован у жителей Чукотского автономного округа — 42 270 рублей.

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