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10:34, 19 июля 2026Россия

Пятеро детей отравились угарным газом в России

Пятеро детей отравились угарным газом в бане в Чувашии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: natispace / Shutterstock / Fotodom  

Пятеро детей отравились угарным газом в России — они госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Миндзрав.

Инцидент произошел в Аликовском округе в Чувашии. Дети отравились ядовитыми парами после посещения бани, угрозы для их жизни нет — их состояние удовлетворительное.

«Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточняет миндзрав республики.

Ранее в Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице.

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