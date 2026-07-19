Пятеро детей отравились угарным газом в России — они госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Миндзрав.
Инцидент произошел в Аликовском округе в Чувашии. Дети отравились ядовитыми парами после посещения бани, угрозы для их жизни нет — их состояние удовлетворительное.
«Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточняет миндзрав республики.
Ранее в Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице.