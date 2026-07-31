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12:39, 31 июля 2026 (обновлено: 12:57, 31 июля 2026)Ценности

Кристина Орбакайте показала внешность выросшего с отцом сына

Певица Кристина Орбакайте показала внешность сына Дени от бизнесмена Руслана Байсарова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @orbakaite_k

Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте показала внешность сына Дени Байсарова, выросшего с отцом — бизнесменом чеченского происхождения Русланом Байсаровым. Видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость и ее 28-летний наследник посетили кинотеатр, где посмотрели фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Парень предстал перед камерой в белом лонгсливе и брюках в красно-белую полоску.

При этом герои ролика поделились впечатлениями от фэнтезийного боевика. «Нам с Дени понравилось. Критики, извините», — заявила звезда.

В 2001 году Кристина Орбакайте обвинила Руслана Байсарова в том, что он сломал ей нос во время ссоры в ночном клубе, однако травму официально не зафиксировали. При этом бизнесмен извинился за конфликт, но отрицал факт рукоприкладства.

В 2009 году певица также обвинила бывшего возлюбленного в похищении 11-летнего сына, заявив, что тот увез ребенка и отказался возвращать. В свою очередь Байсаров выдвинул встречное обвинение в попытке тайно увезти мальчика в США. В итоге родители подписали мировое соглашение, но Дени публично выбрал сторону отца и остался жить в его семье в Подмосковье, где окончил частную школу. Мать Орбакайте, певица Алла Пугачева, позже утверждала, что ребенка к этому решению «подготовили угрозами». Известно, что в 16 лет Байсаров-младший также прошел военную подготовку в кадетском корпусе в Чечне.

Ранее в июле в сети восхитились внешностью дочери Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии Земцовой на фото с отдыха.

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