Названы цели массированного и групповых ударов российских войск по Украине

Минобороны: ВС России за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам на Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 25 по 31 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 15 групповых ударов», — говорится в сообщении.

Для ударов использовались беспилотники, а также высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования. Атаки поразили предприятия ВПК, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, военные аэродромы и склады.

Помимо того, удары наносились по объектам инфраструктуры портов на Украине, которые использовались для хранения грузов военного назначения, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 31 июля, средства противовоздушной обороны сбили над Россией 371 украинский беспилотный летательный аппарат. Под удар попали 11 российских регионов, среди которых Дагестан, Татарстан, Волгоградская, Тульская, Ростовская области и Краснодарский край.