Москвичей предупредили об аномалии

Гидрометцентр: В Москве потеплеет до плюс 31 градуса

В Москве потеплеет до плюс 31 градуса Цельсия, предупредили в Гидрометцентре России.

Из-за аномальной температуры в городе введен оранжевый уровень опасности. На Подмосковье он не распространяется. Жара ожидается с 11 часов субботы, 1 августа, до 16 часов воскресенья, 2 августа. В субботу максимальная температура достигнет плюс 30 градусов, в воскресенье — плюс 31 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в ночные часы выходных дней температура в Москве и области составит около плюс 13-15 градусов, однако в центре столицы показатель может достигать плюс 20 градусов. При переменной облачности в субботу обойдется без осадков. Местами кратковременный дождь может пройти в воскресенье во второй половине дня.