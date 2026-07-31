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12:31, 31 июля 2026 (обновлено: 12:49, 31 июля 2026)Экономика

Москвичей предупредили об аномалии

Гидрометцентр: В Москве потеплеет до плюс 31 градуса
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Москве потеплеет до плюс 31 градуса Цельсия, предупредили в Гидрометцентре России.

Из-за аномальной температуры в городе введен оранжевый уровень опасности. На Подмосковье он не распространяется. Жара ожидается с 11 часов субботы, 1 августа, до 16 часов воскресенья, 2 августа. В субботу максимальная температура достигнет плюс 30 градусов, в воскресенье — плюс 31 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в ночные часы выходных дней температура в Москве и области составит около плюс 13-15 градусов, однако в центре столицы показатель может достигать плюс 20 градусов. При переменной облачности в субботу обойдется без осадков. Местами кратковременный дождь может пройти в воскресенье во второй половине дня.

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