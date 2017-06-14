Во Флоренции собрали самых стильных мужчин

Во Флоренции началась выставка мужской моды Pitti Uomo, она продлится до 16 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

Участие в мероприятиии примут несколько сотен мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров. Главной темой выставки стали цветы и атмосфера 1970-х годов, а слоган звучит так: Boom, Pitti Blooms.

В этот раз специальным гостем на Pitti Uomo станет ирландский дизайнер Джонатан Андерсон, свою коллекцию он представит 14 июня.

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Pitti Uomo (полное название — Pitti Immagine Uomo) — экспозиция коллекций, организуемая ежегодно в январе и июне производителями мужской одежды, обуви, аксессуаров. Кроме выставки мужской моды, под эгидой Pitti Immagine во Флоренции проходят экспозиции женской и детской моды, парфюмерии, продуктов питания и другие.