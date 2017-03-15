Джонатан Андерсон станет специальный гостем Pitti Uomo

Специальным гостем на выставке мужской моды Pitti Uomo, которая пройдет летом во Флоренции, стал ирландский дизайнер Джонатан Андерсон. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 марта.

Модельер поделился новостью со своими подписчиками в Instagram и назвал это событие очень волнительным. Свою коллекцию одежды он представит 14 июня. Никаких комментариев насчет особенностей дизайна он пока не дал.

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Pitti Uomo (полное название — Pitti Immagine Uomo) — экспозиция коллекций, организуемая ежегодно, в январе и июне производителями мужской одежды, обуви, аксессуаров.

Бренд J.W. Anderson зарегистрирован в 2008 году, Андерсон был удостоен премии British Fashion Awards 2012 в номинации «Новый талант». В 2012 году модельер заключил контракт с компанией Topshop и разработал для марки линейку футболок, а также создал коллекцию одежды. В нее вошли стеганые топы, фланелевые рубашки, вязаные свитера и лоферы. Позднее он стал сотрудничать с Versace и создал для «дочки» модного дома — Versus — капсульную коллекцию одежды.