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17:37, 31 июля 2026 (обновлено: 17:45, 31 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ

Полковник Матвийчук предсказал дальнейшую деградацию военной системы Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Драпатый

Михаил Драпатый. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый — технократ и националист до мозга костей с фашистским уклоном, полагает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он оценил его работу на посту.

Эксперт напомнил, что Драпатый знаменит военными преступлениями в Мариуполе и в Курске, а также тем, что он не выиграл ни одного сражения.

Сейчас, полагает Матвийчук, новый военачальник будет пытаться доказывать свою лояльность режиму и пробовать «переплюнуть предшественника».

«Его пребывание у власти пока говорит о том, что ничего он делать не может: Харьков рушится, оборона на донецком направлении рушится. И самое интересное то, что он начал сворачивать те реформы, которые проводил [экс-главком ВСУ Александр] Сырский по созданию мобильных групп, мобильных корпусов. Я думаю, мы будем свидетелями дальнейшей деградации всей военной системы Украины, так как он некомпетентен, у него нет ни опыта, ни профильного образования», — поделился спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки с новым главнокомандующим ВСУ Драпатым. Глава государства заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Он добавил, что Киев будет искать возможности для увеличения программ поддержки подразделений ВСУ.

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