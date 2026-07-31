Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ

Полковник Матвийчук предсказал дальнейшую деградацию военной системы Украины

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый — технократ и националист до мозга костей с фашистским уклоном, полагает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он оценил его работу на посту.

Эксперт напомнил, что Драпатый знаменит военными преступлениями в Мариуполе и в Курске, а также тем, что он не выиграл ни одного сражения.

Сейчас, полагает Матвийчук, новый военачальник будет пытаться доказывать свою лояльность режиму и пробовать «переплюнуть предшественника».

«Его пребывание у власти пока говорит о том, что ничего он делать не может: Харьков рушится, оборона на донецком направлении рушится. И самое интересное то, что он начал сворачивать те реформы, которые проводил [экс-главком ВСУ Александр] Сырский по созданию мобильных групп, мобильных корпусов. Я думаю, мы будем свидетелями дальнейшей деградации всей военной системы Украины, так как он некомпетентен, у него нет ни опыта, ни профильного образования», — поделился спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки с новым главнокомандующим ВСУ Драпатым. Глава государства заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Он добавил, что Киев будет искать возможности для увеличения программ поддержки подразделений ВСУ.