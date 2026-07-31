Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 31 июля 2026 (обновлено: 17:10, 31 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский собрал ставку в новом формате

Зеленский провел заседание ставки с новым главнокомандующим ВСУ Драпатым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел ставку. Первый раз в таком формате ставки был доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по ситуации на фронте», — написал он.

Глава государства заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Он добавил, что Киев будет искать возможности для увеличения программ поддержки пордазделений ВСУ.

Зеленский также прокомментировал удары по морским портам Украины. В частности, он заявил, что потребовал от правительства подготовить перечень мер для диверсификации маршрутов украинского экспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Обвинение запросило изъять апартаменты за десятки миллионов рублей у российского блогера
    В Солнечной системе нашли первый «трехглавый» астероид
    Рекордсмен КХЛ умер в 39 лет
    Российскому региону предсказали погодные контрасты
    Синоптик оценил вероятность резкого похолодания в Москве
    В России объяснили отказ Трампа в передаче Зеленскому 300 ракет Patriot к зиме
    Средний сын Бекхэма снялся в рекламе популярного бренда
    В Госдуме рассказали о повышении пенсии для некоторых граждан
    Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok