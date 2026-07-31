Зеленский собрал ставку в новом формате

Зеленский провел заседание ставки с новым главнокомандующим ВСУ Драпатым

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел ставку. Первый раз в таком формате ставки был доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по ситуации на фронте», — написал он.

Глава государства заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Он добавил, что Киев будет искать возможности для увеличения программ поддержки пордазделений ВСУ.

Зеленский также прокомментировал удары по морским портам Украины. В частности, он заявил, что потребовал от правительства подготовить перечень мер для диверсификации маршрутов украинского экспорта.