RT: Потомок философа Розанова рассказал о срыве бойца после смерти старшины на СВО

Потомок религиозного философа Василия Розанова в 2022 году ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и стал психологом. О службе на фронте рассказал военнослужащий с позывным Гриб, передает RT.

Рассказывая о работе на передовой, Гриб вспомнил о срыве бойца после смерти старшины с позывным Калина при освобождении Авдеевки.

«За ними тогда сразу отправилась группа эвакуации, в ночи, в темноте. И они вытащили [не выжившего бойца]. И пришел мальчик, один из тех, кто участвовал в эвакуации, он именно заворачивал [старшину] в мешок. Сразу после выполнения задачи он изменился. Его полоскало, простите, минут сорок, потом он просто выл. Потом врачи сделали укольчик», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, он полтора часа беседовал с солдатом под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Он совсем еще юношей был, такой вот мальчик, геймер. Конечно, для него вот эта вся ситуация была просто ужасом. Вот это очень запомнилось. Сейчас он у нас до сих пор служит. Правда, переведен в тыловое подразделение писарем», — добавил военный психолог.

Он рассказал, что чаще всего бойцы СВО обрщаются к нему с такими проблемами, как тоска по дому и непредсказуемость некоторых задач.

Ранее стало известно, что потомок российского императора Николая I в восьмом поколении Гавриил Дорошин стал пулеметчиком на СВО. В 2025 году он приезжал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

