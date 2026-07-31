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19:35, 31 июля 2026 (обновлено: 19:56, 31 июля 2026)Силовые структуры

Россия получила более 100 объектов недвижимости секты «Свидетели Иеговы»

У секты «Свидетели Иеговы» изъяли 123 объекта недвижимости в пользу государства
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Россия получила более 100 объектов недвижимости, ранее принадлежавших секте «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Решение об изъятии имущества религиозной организации в пользу государства принял Кузьминский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В частности, суд признал недействительной сделку-договор пожертвования между организацией «Свидетели Иеговы Тольятти» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и религиозной общиной «Свидетели Иеговы в Швеции» (организация признана экстремистской и запрещена в России). До этого последняя владела 123 объектами недвижимости, из них — 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости и 60 земельных участков в Москве и 20 субъектах России.

До этого суды изъяли у секты «Свидетели Иеговы» три объекта недвижимости в центре Москвы — трехэтажный дом на Михалковской улице площадью более трех тысяч квадратных метров, а также две квартиры и подвальное помещение в Луковом переулке, общая площадь которых составляет 243 квадрата.

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