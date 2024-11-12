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15:57, 12 ноября 2024Экономика

У секты «Свидетели Иеговы» изъяли дом и две квартиры в центре Москвы

Суды изъяли у секты «Свидетели Иеговы» дом и две квартиры в центре Москвы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Суды изъяли у секты «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) три объекта недвижимости в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Речь идет о трехэтажном доме на Михалковской улице площадью более трех тысяч квадратных метров, а также двух квартирах и подвальном помещении в Луковом переулке, общая площадь которых составляет 243 «квадрата».

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» пожертвовал это имущество «Свидетелям Иеговы в Австрии». Это произошло до официальной ликвидации организации и всех ее подразделений, но после предупреждения Генпрокуратуры о недопустимости осуществления экстремистской деятельности и накануне обращения министерства юстиции РФ в Верховный суд с иском о ликвидации.

В иске указано, что стороны действовали недобросовестно, так как им было известно о возможном взыскании в доход государства указанных объектов. Поэтому сделка являлась не осуществления обычной хозяйственной деятельности, а частью плана по уклонению от ответственности. Суды признали договоры пожертвований недействительными и обязали «Свидетелей Иеговы в Австрии» передать имущество в собственности России.

Ранее в Крыму задержали лидера керченской ячейки секты «Свидетели Иеговы».

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