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13:10, 14 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали лидера ячейки секты «Свидетели Иеговы»

В Крыму задержали лидера ячейки секты «Свидетели Иеговы»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Крыму задержали 53-летнего лидера керченской ячейки секты «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина проводил собрания адептов районной ячейки, где пропагандировал идеи секты. Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности запрещенной религиозной организации») УК РФ. В доме сектанта прошли обыски, была найдена и изъята запрещенная литература.

Ранее сообщалось, что в российской колонии 11 заключенных вступили в АУЕ и снова попали под суд.

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      Илона Палей
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