В российской колонии 11 заключенных вступили в АУЕ и снова попали под суд

На Амуре будут судить 11 членов АУЕ

На Амуре суд рассмотрит дело в отношении 11 членов экстремистского объединения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, осужденные отбывали наказание в исправительной колонии в селе Среднебелая Ивановского муниципального округа. С 2020 по 2022 год они принимали участие в деятельности запрещенного в России экстремистского движения АУЕ («Арестантский уклад един»). Фигуранты пропагандировали криминальную идеологию.

В январе 2022 году сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли преступную деятельность обвиняемых. Возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности общественного объединения, признанного судом экстремистским») УК РФ.

Ранее в Ульяновской области заключенного приговорили к двум годам за демонстрацию татуировки с символом движения АУЕ