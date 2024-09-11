Российский заключенный получил срок за экстремистскую татуировку

Российскому заключенному добавили срок за демонстрацию татуировки АУЕ

В Ульяновской области заключенного приговорили к двум годам за демонстрацию татуировки с символом движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом в среду, 11 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии за сбыт наркотических средств, неоднократно демонстрировал татуировку АУЕ. Администрация сообщила осужденному о необходимости свести символ, однако он продолжал показывать ее, якобы желая показать свою приверженность к движению.

Ему вынесен приговор по статье 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») УК РФ. Судом по совокупности приговоров назначено 6,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский заключенный вымогал в колонии деньги для движения АУЕ.