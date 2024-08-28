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19:05, 28 августа 2024Силовые структуры

Российский заключенный вымогал в колонии деньги для запрещенного движения АУЕ

В башкирской колонии зеки организовали ячейку АУЕ для вымогательства денег

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Республике Башкортостан трех ранее осужденных заподозрили в организации, участии и финансировании организации АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом в среду, 28 августа, «Ленте.ру» сообщили в республиканском управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, один из осужденных организовал ячейку экстремистов с 2020 по 2023 год, которая действовал в исправительном учреждении города Салават. Главарь и его подельники пропагандировали криминальную и экстремистскую идеологию и вовлекали других осужденных. У заключенных, которые не поддерживали АУЕ, экстремисты вымогали деньги.

Преступная деятельность подозреваемых была пресечена в результате совместных мероприятий следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ и ФСИН республики. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе причины и условия, им способствовавшие.

В апреле в колонии Забайкальского края заключенный попался за пропаганду АУЕ в колонии.

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