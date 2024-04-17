В российском регионе заключенный попался за пропаганду АУЕ в колонии

В Забайкалье заключенный пропагандировал движение АУЕ в колонии №8

В Забайкальском крае, в исправительной колонии (ИК) №8, один из заключенных пропагандировал запрещенное в России экстремистское международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Противоправные действия фигуранта были пресечены сотрудниками УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, об организации деятельности экстремистской организации, о возбуждении ненависти либо вражды и унижению человеческого достоинства. Сейчас мужчина переведен в СИЗО УФСИН России по Забайкальскому краю.

По данным правоохранителей, 40-летний заключенный, осужденный по статье за совершение особо тяжкого преступления, организовал деятельность запрещенного движения в ИК. Установлено, что в колонии он занимал высшее положение в преступной иерархии экстремистской организации и считался «смотрящим» среди заключенных. Мужчина занимался пропагандой «воровской» идеологии и собирал так называемый «тюремный общак» для нужд осужденных.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии заключенные устроили бунт в исправительной колонии №3 в селе Каменка.