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13:17, 11 января 2024Силовые структуры

В российской колонии произошел бунт заключенных

В Кабардино-Балкарии заключенные устроили бунт в колонии, требуя послаблений

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии заключенные устроили бунт в исправительной колонии № 3 в селе Каменка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, взбунтовались осужденные, которых поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Они подожгли матрасы в двух камерах ШИЗО, требуя послабления режима содержания. В результате пожара никто не пострадал.

Бунтовщиками оказались заключенные в возрасте от 22 до 32 лет, которые отбывают наказание за разбой, грабеж, кражу и расправу. Мужчины отказались от дачи показаний. Правоохранители начали проверку.

Весной 2020 года произошел бунт в ИК-15 Ангарска. После его подавления 24 заключенных поместили в иркутское СИЗО-1, где над ними длительное время совершали сексуальное насилие. В результате перед судом предстали экс-сотрудники СИЗО-1, допустившие изнасилование.

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