Собчак прокомментировала приговор Лерчек

Собчак назвала огромным назначенный Лерчек штраф в размере 765 миллионов рублей

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала приговор блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой суд назначил пять лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей по уголовному делу о незаконных валютных операциях. Мнением журналистка поделилась в Telegram-канале.

Собчак назвала назначенный Лерчек срок большим, а штраф — огромным. «Единственное светлое пятно здесь — мать (с онкологическим заболеванием) останется рядом со своими детьми, а не в тюрьме», — добавила ведущая.

Ранее в пятницу, 31 июля, суд приговорил Чекалину к условному сроку по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. Дело блогерши рассматривалось в закрытом режиме по просьбе ее адвокатов. В своем последнем слове Лерчек заявила о невиновности.

Чекалина лечится от рака желудка четвертой стадии. Ранее она рассказала, что прошла восьмую химиотерапию, и пожаловалась на сильные боли из-за процедуры.