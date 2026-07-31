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19:42, 31 июля 2026 (обновлено: 19:50, 31 июля 2026)Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала приговор Лерчек

Собчак назвала огромным назначенный Лерчек штраф в размере 765 миллионов рублей
Маргарита Щигарева

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала приговор блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой суд назначил пять лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей по уголовному делу о незаконных валютных операциях. Мнением журналистка поделилась в Telegram-канале.

Собчак назвала назначенный Лерчек срок большим, а штраф — огромным. «Единственное светлое пятно здесь — мать (с онкологическим заболеванием) останется рядом со своими детьми, а не в тюрьме», — добавила ведущая.

Ранее в пятницу, 31 июля, суд приговорил Чекалину к условному сроку по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. Дело блогерши рассматривалось в закрытом режиме по просьбе ее адвокатов. В своем последнем слове Лерчек заявила о невиновности.

Чекалина лечится от рака желудка четвертой стадии. Ранее она рассказала, что прошла восьмую химиотерапию, и пожаловалась на сильные боли из-за процедуры.

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