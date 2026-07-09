Лерчек пожаловалась на сильные боли после химиотерапии

Блогерша Лерчек сообщила о сильных болях в животе после восьмой химиотерапии

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, пожаловалась на сильные боли после химиотерапии. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовал в своем канале в мессенджере Макс ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

«Уже прошло восемь химий. Получается, после восьмой... У меня, бывало, до этого болел живот, но в этот раз прям очень что-то сильно», — отметила блогерша.

Также Лерчек добавила, что за три дня она потеряла три килограмма. «Еда вообще во мне не задерживается», — подчеркнула она.

Ранее Чекалина рассказала, что получает пожелания смерти. Она также добавила, что недоброжелатели называют ее болезнь расплатой за прошлые поступки.

В начале марта стало известно, что у Лерчек обнаружили рак. Блогерше диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в других органах.