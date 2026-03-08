Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:49, 8 марта 2026Интернет и СМИ

У блогерши Лерчек обнаружили рак

У находящейся под домашним арестом Лерчек диагностировали рак
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили рак. О диагнозе пишет Telegram-канал MSK1.RU со ссылкой на возлюбленного звезды, танцора Луиса Сквиччиарини.

По словам собеседника, врачи нашли метастазы в легких Лерчек. Ей также провели операцию на позвоночнике, который начал разрушаться. Сквиччиарини отметил, что состояние блогерши ухудшилось сразу после родов, но время для лечения было потеряно из-за отказа суда предоставить возможность посетить врача.

«После того как Валерия родила, мы вернулись домой, но вскоре у нее опять начались боли, и нам пришлось ехать в клинику. Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака», — рассказал танцор.

Адвокат Лерчек добавил, что ее участие в судебных заседаниях стоит под вопросом из-за болезни.

Лерчек попала в реанимацию онкологического отделения 3 марта. В феврале блогерша в четвертый раз стала матерью, родив сына. 9 февраля Чекалиной экстренно вызвали скорую помощь из-за жалоб на сильную боль. Из-за плохого самочувствия она не приехала на судебное заседание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прокомментировали скандал с конфискацией денег у украинских инкассаторов

    Путин использовал крылатое выражение при описании отношений Украины и ЕС

    У блогерши Лерчек обнаружили рак

    Названы последствия скандала с украинскими инкассаторами для Зеленского

    Российская лыжница Непряева показала лучший результат в карьере

    На Байкале водителей начнут наказывать за новое нарушение

    Уехавшая в Европу Лазарева высказалась о «ностальгии по березкам»

    В США раскрыли стоимость первой недели военной операции против Ирана

    Россиянка захотела сменить домофон и потеряла миллионы рублей

    Песков философски ответил на вопрос российского журналиста о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok