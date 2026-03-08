У блогерши Лерчек обнаружили рак

У находящейся под домашним арестом Лерчек диагностировали рак

У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили рак. О диагнозе пишет Telegram-канал MSK1.RU со ссылкой на возлюбленного звезды, танцора Луиса Сквиччиарини.

По словам собеседника, врачи нашли метастазы в легких Лерчек. Ей также провели операцию на позвоночнике, который начал разрушаться. Сквиччиарини отметил, что состояние блогерши ухудшилось сразу после родов, но время для лечения было потеряно из-за отказа суда предоставить возможность посетить врача.

«После того как Валерия родила, мы вернулись домой, но вскоре у нее опять начались боли, и нам пришлось ехать в клинику. Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака», — рассказал танцор.

Адвокат Лерчек добавил, что ее участие в судебных заседаниях стоит под вопросом из-за болезни.

Лерчек попала в реанимацию онкологического отделения 3 марта. В феврале блогерша в четвертый раз стала матерью, родив сына. 9 февраля Чекалиной экстренно вызвали скорую помощь из-за жалоб на сильную боль. Из-за плохого самочувствия она не приехала на судебное заседание.