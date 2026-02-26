Реклама

14:28, 26 февраля 2026Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек родила сына

У находящейся под домашним арестом блогерши Лерчек родился сын
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в четвертый раз стала матерью. Об этом ТАСС сообщил источник в ее окружении.

«На днях Лерочка родила сына», — заявил собеседник издания. Другие подробности не приводятся.

9 февраля стало известно, что Лерчек, находящейся под домашним арестом, экстренно вызвали скорую помощь из-за жалоб на сильную боль. Из-за плохого самочувствия она не приехала на судебное заседание.

О том, что Чекалина и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини ждут ребенка, стало известно в ноябре 2025 года. К материалам дела блогерши приложили справку о беременности.

У Чекалиной также есть трое детей от бывшего мужа Артема. Пара состояла в браке 12 лет и развелась в июле 2024 года.

