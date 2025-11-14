Стало известно о беременности находящейся под домашним арестом блогерши Лерчек

РИА Новости: Блогерша Чекалина, находящаяся под домашним арестом, беременна

Известная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России миллионов рублей, беременна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомого c делом Чекалиной.

Как стало известно источнику агентства, к материалам следствия по делу Чекалиной приложена справка о беременности блогерши, которую выдал врач-гинеколог. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы подтвердила обвинительное заключение по делу Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина. В начале сентября следствие в отношении экс-супругов завершилось. Их обвинили в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. С октября 2024 года Чекалина находится под домашним арестом. К ее бывшему мужу применили ту же меру пресечения.

Чекалины были женаты 12 лет — с 2012 по 2024 год. В браке у Чекалиных родились трое детей: дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.