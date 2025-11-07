Блогерша Лерчек дождалась суда

В Москве прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным и их соучастнику

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогерши Валерии, известной как Лерчек, и Артема Чекалиных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Чекалины обвиняются по пунктам «а,б» части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, дело соучастника Чекалиных Романа Вишняка также утверждено прокурором.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с Вишняком перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента, используя ложные данные об основаниях и целях таких переводов. Эти средства были получены от продажи через интернет курсов фитнес-марафонов.

