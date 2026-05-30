В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

Вор из Ленобласти оставил паспорт и телефон на месте преступления и был пойман

Полицейские в Ленинградской области задержали подозреваемого в краже имущества из загородного дома. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в Telegram-канале.

Сигнал о краже ценных вещей из загородного дома в поселке Прибылово поступил в местную полицию 26 мая. Прибывшие на место сотрудники зафиксировали со слов пострадавшего похищение компьютерной техники, роутера и аудиооборудования. На месте был обнаружен паспорт неизвестного — с его помощью полиция поймала и задержала подозреваемого.

«Осматривая место происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы, оставленные преступником, а также неожиданную улику — сумку, в которой находились паспорт и мобильный телефон предполагаемого злоумышленника», — сообщили в пресс-службе полиции. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Выборгского района Ленинградской области.

Также неподалеку от места кражи, в лесном массиве было обнаружено и изъято похищенное имущество, которое оказалось поврежденным. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

