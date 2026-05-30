Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 30 мая 2026Силовые структуры

В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

Вор из Ленобласти оставил паспорт и телефон на месте преступления и был пойман
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Полицейские в Ленинградской области задержали подозреваемого в краже имущества из загородного дома. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в Telegram-канале.

Сигнал о краже ценных вещей из загородного дома в поселке Прибылово поступил в местную полицию 26 мая. Прибывшие на место сотрудники зафиксировали со слов пострадавшего похищение компьютерной техники, роутера и аудиооборудования. На месте был обнаружен паспорт неизвестного — с его помощью полиция поймала и задержала подозреваемого.

«Осматривая место происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы, оставленные преступником, а также неожиданную улику — сумку, в которой находились паспорт и мобильный телефон предполагаемого злоумышленника», — сообщили в пресс-службе полиции. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Выборгского района Ленинградской области.

Также неподалеку от места кражи, в лесном массиве было обнаружено и изъято похищенное имущество, которое оказалось поврежденным. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

30 мая стало известно о задержании в Санкт-Петербурге мужчины, который стрелял из пневматического пистолета по рейсовым автобусам. При 23-летнем подозреваемом обнаружили пистолет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

    Стало известно о последствиях первого целенаправленного удара ВСУ по Запорожской АЭС

    Жена хоккеиста Ковальчука установила уникальный рекорд на Эвересте

    В Пушкине нашли покалеченных живых крыс с отрезанными лапами

    Болтающим по телефонам на АЗС россиянам не продадут бензин

    Сафонов выйдет в старте ПСЖ в финале Лиги чемпионов

    В Молдавии раскрыли планы Санду по вступлению в ЕС «прицепчиком к Румынии»

    В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

    Молдавия заявила о намерении оставить российского посла в Кишиневе

    Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok