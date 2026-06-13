ВСУ атаковали мосты в Крым

Вооруженные силы Украины атаковали ведущие в Крым мосты в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мосты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в MAX.

Известно, что обстрелам со стороны украинских военных подверглись мосты на направлениях, которые ведут к Крыму.

«Противник предпринял попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто», — написал Сальдо.

Также, по словам главы региона, был нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. «Движение запущено в реверсивном режиме», — добавил он.

Ранее губернатор рассказал об увеличении числа наемников ВСУ у Херсона. По его словам, количество живой силы на правобережье Днепра увеличивается в целом.