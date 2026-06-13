Дочь погибшего Героя России высказалась о его выборе отправиться на СВО

Дочь погибшего Героя России Очир-Горяева назвала калмыков воинственным народом

Дочь погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева Виктория высказалась о его выборе отправиться на СВО. Ее слова приводит издание РИА Новости.

Дочь Очир-Горяева, который погиб в зоне СВО 4 июня, заявила, что гордится им. Она выразила надежду, что военнослужащий сейчас находится в лучшем мире. Выбор отца, по ее словам, все поддержали, поскольку у калмыков нельзя перечить главе семьи.

Виктория назвала калмыцкий народ очень воинственным, причем так было во все времена. Более того, для его представителей пасть на поле боя — это большая честь, утверждает она, а тем более когда дело касается защиты Родины.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бойцов, которые находятся в зоне СВО, героями. По его словам, они не жалеют здоровья и жизни, защищая страну.