В Мурманской области волонтеры спасли застрявшего в сетях горбатого кита

В Мурманской области спасли горбатого кита, который застрял в сетях. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что спасательная операция состоялась благодаря волонтерам из группы «Друзья Океана». Это команда настоящих профессионалов, поскольку ранее они уже успешно вытаскивали китов из сетей. Животное после завершения работ, как утверждается, назвали Петром Великим.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор разрешил начать операцию по спасению горбатого кита. Такое заявление сделал губернатор российского региона Андрей Чибис.

Более того, были выделены денежные средства для этой цели. Финансовую помощь оказали ВТБ и Фонд защитников природы.