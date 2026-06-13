Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 13 июня 2026Экономика

В Мурманской области спасли горбатого кита

В Мурманской области волонтеры спасли застрявшего в сетях горбатого кита
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ethan Daniels / Shutterstock / Fotodom  

В Мурманской области спасли горбатого кита, который застрял в сетях. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что спасательная операция состоялась благодаря волонтерам из группы «Друзья Океана». Это команда настоящих профессионалов, поскольку ранее они уже успешно вытаскивали китов из сетей. Животное после завершения работ, как утверждается, назвали Петром Великим.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор разрешил начать операцию по спасению горбатого кита. Такое заявление сделал губернатор российского региона Андрей Чибис.

Более того, были выделены денежные средства для этой цели. Финансовую помощь оказали ВТБ и Фонд защитников природы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали мосты в Крым

    Абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества

    Hongqi анонсировал новые автомобили для россиян

    Названы четыре неожиданные причины вздутия живота

    Назван фаворит в матче Марокко с Бразилией на ЧМ-2026

    Бесплатное протезирование обернулось для россиянки потерей зубов

    В Европе стали готовиться к сокращению помощи от США

    В Мурманской области спасли горбатого кита

    Дочь погибшего Героя России высказалась о его выборе отправиться на СВО

    Сборная США разгромила Парагвай на ЧМ-2026 и установила исторический рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok