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21:08, 12 июня 2026Экономика

Выделены средства для спасения застрявшего в сетях в Мурманской области кита

ВТБ и Фонд защитников природы выделили средства для спасения кита в Мурманской области
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sebastian Luigs / Shutterstock / Fotodom

ВТБ и Фонд защитников природы выделили средства для спасения кита, который застрял у берегов Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что краснокнижный горбатый кит запутался в сетях у острова Кильдин в акватории Баренцева моря. Волонтеры обнаружили на его теле раны и порезы от веревок, которые были натянуты слишком туго.

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«Сегодня Росприроднадзор выдал разрешение на проведение операции по спасению млекопитающего», — говорится в сообщении.

В марте гигантский кит оказался в смертельной ловушке в Балтийском море. Инцидент произошел в Любекской бухте на севере Германии.

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