00:31, 26 марта 2026

Гигантский кит оказался в смертельной ловушке в Балтийском море

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Гигантского 10-метрового кита пытаются спасти в Балтийском море. Млекопитающее запуталось в рыболовных сетях и не может сдвинуться с места, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент случился в Любекской бухте на севере Германии. Как отмечают ученые, кит мог сбиться с маршрута в период миграции, после этого обмотался сетями и застрял на песчаной отмели побережья. Ему не удалось уплыть даже в ночной прилив.

На протяжении двух суток спасатели пробуют самые разные методики, чтобы помочь ему. Для животного создают волны лодками и пытаются развернуть его в сторону фарватера, однако пока попытки не увенчались успехом. Берег оцепили стражи порядка из-за возможного скопления зевак. Очевидцев попросили не подходить близко, чтобы не усиливать стресс для кита.

Его состояния ухудшается. В связи с холодным и недостаточно соленым морем шансы на спасение уменьшаются. Впрочем, попытки вызволить млекопитающее из ловушки продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Тайване рыбаки нашли в сетях огромную разлагающуюся тушу кита. Она запуталась в рыболовных сетях.

