В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

В Тайване рыбаки нашли в сетях огромную разлагающуюся тушу кита

В Тайване на берег отбуксировали огромную разлагающуюся тушу кита. Об этом пишет Need To Know.

15-метрового кита нашли рыбаки. Его туша запуталась в рыболовных сетях, и они отвезли ее на сушу. Во время выгрузки кит неудачно упал, из его брюха хлынула кровь и поднялись в воздух газы. Рыбаки тут же сообщили об этом в Управление по защите океана и Министерство сельского хозяйства Тайваня.

Прибывшие эксперты не смогли определить ни вид, ни возраст кита из-за степени его разложения. Они предполагают, что к рыбакам прибило финвала. Эти киты мигрируют через воды Тайваня, но редко оказываются у побережья острова. Ученые взяли образцы туши кита, чтобы установить причину гибели.

Ранее сообщалось, что в Валенсии, Испания, на берегу у пристани для яхт нашли кита весом 6,5 тонны. Его отвезли на мусоросжигательную станцию для кремации.

