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15:30, 7 июня 2026Мир

Зеленский отложил визит в Венгрию

Зеленский отложил визит в Венгрию из-за разногласий с правительством Мадьяра
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcia Bressanin / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский отложил визит в Венгрию и встречу с новым премьер-министром страны Петер Мадьяром из-за возникших разногласий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что поводом для противоречий мог стать вопрос закарпатских венгров — проживающего на Западе Украины этнического меньшинства. При этом Киев и Будапешт также имеют разногласия по евроинтеграции.

12 апреля венгерский политолог Габор Штир заявил, что у Зеленского останутся проблемы в отношениях с Венгрией, даже несмотря на победу проукраинской партии Tisza во главе с Мадьяром. В частности, политический аналитик указал на проблему закарпатского меньшинства, которую не могут игнорировать венгерские власти.

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