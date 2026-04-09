06:17, 12 апреля 2026МирЭксклюзив

Победу проукраинских сил в Венгрии назвали проблемой для Зеленского

Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

У президента Украины Владимира Зеленского останутся проблемы в отношениях с Венгрией, даже если там гипотетически победит проукраинская партия Tisza во главе с Петером Мадьяром. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.

В частности, политический аналитик указал на проблему закарпатского меньшинства, проживающего на Западе Украины. Противники действующего премьер-министра Виктора Орбана не смогут игнорировать эту проблему

Проблемы с Украиной останутся, потому что новое правительство должно защищать интересы закарпатских венгров. И они обязаны будут что-то предпринять, потому что либералы будут надеяться на какие-то дружеские жесты от Киева

Габор Штирвенгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

При этом собеседник подчеркнул, что победа оппозиции все равно приведет к смене внешней политики на 180 градусов и она станет антироссийской. Поэтому Штир добавил, что лучшим для России исходом может стать сохранение власти Орбаном.

«Если Орбан выиграет, то с Россией все останется так же, как было», — резюмировал эксперт.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Избирательная кампания прошла на фоне вмешательства Украины и Зеленского, который позволял резкие высказывания в адрес Орбана. Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» Штир, грубость украинского президента лишь укрепляет позиции венгерского премьер-министра и шансы на сохранение им власти.

