Политолог Штир: Грубость Зеленского повышает шансы Орбана на переизбрание

Споры с Европейским союзом (ЕС) и Украиной из-за нефтепровода «Дружба», а также грубость со стороны президента Владимира Зеленского, лишь укрепляют позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и увеличивают шансы на сохранение им власти. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.

Зеленский вмешивается в выборы и делает это резко и контрпродуктивно, как грубиян из корчмы. Эти нападки против Венгрии немного помогают Орбану Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

В феврале отношения Венгрии и Словакии с Украиной и Евросоюзом накалились. 13 февраля Будапешт и Братислава перестали получать российское сырье по нефтепроводу «Дружба» из-за нештатной ситуации на украинской станции «Броды». Руководство компании «Укртранснафта», занимающейся транзитом нефти, отказалось разрешить транзит нефти после инцидента.

Как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, он попытался обсудить с Зеленским ситуацию, но Киев намеренно откладывает этот разговор.

В ответ на нежелание Киева вести диалог, Будапешт и Братислава прекратили поставки дизельного топлива на Украину.

Также 20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Как указал глава МИД республики Петер Сийярто, Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть.

Споры с Украиной связаны и с грядущими парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. Согласно последним соцопросам, Орбан впервые за 16 лет может лишиться власти, чем пользуется Украина

В январе Зеленский назвал Орбана «Виктором, который заслуживает подзатыльника», а в феврале обвинил премьера в желании «нарастить собственный живот».

Как указал Штир, подобное поведение Киева лишь играет на руку Орбану и его предвыборным лозунгам.

Давление Евросоюза и Украины лишь обосновывает то, что говорит Орбан (...) Подобное поведение лишь склоняет неопределившихся избирателей в сторону власти, кроме тех венгров, что защищают Зеленского лучше, чем сами украинцы Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Что известно о нынешнем противостоянии Венгрии с ЕС и Украиной?

Как отметил Штир, Евросоюз и Украина пользуются нынешней ситуацией, чтобы избавиться от Орбана.

Интересы Киева и Брюсселя совпадают. Они хотят убрать Орбана. Если будут проблемы с бензином, тогда люди будут недовольны и Орбан проиграет. Также ЕС хочет полностью избавиться от российской нефти и газа, а Венгрия и Словакия им мешают Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Политолог указал — несмотря на идеологическую близость Венгрии с США и планами президента Дональда Трампа посетить в марте Будапешт, чтобы поддержать Орбана, Вашингтон тоже заинтересован в этом давлении.

«Даже позиции США совпадают с ЕС и Украиной, потому что администрация Трампа хочет управлять энергетическим рынком Европы. Значит, есть общие интересы», — подчеркнул собеседник.

При этом Штир указал на разницу в подходах Киева и Брюсселя — в то время как Зеленский выбрал хамство, как инструмент давления на Орбана, Евросоюз идет отдельным путем.

Евросоюз уже это понял, и пытается по-другому вмешиваться во внутренние дела. Они ничего не делают с нефтепроводом «Дружба» и не давят на Украину. Они умнее это делают, в то время как Зеленский рассуждает о том, «какой живот у Орбана» Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Как Венгрия может ответить ЕС и Украине?

По словам Штира, Венгрия и Словакия нашли разные способы противостоять действиям Евросоюза и Украины.

Будапешт блокирует кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Хотя Венгрия, Словакия и Чехия не дали на него денег, они должны голосовать по этому вопросу (...) И это больно для Киева Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

«Все эти меры затрагивают венгерские интересы. Венгрия не любит, когда ее шантажируют, вмешиваются в ее внутренние дела и вмешиваются в предвыборную кампанию. Поэтому Орбан использует право вето или угрожает им, чтобы достичь своих целей», — указал собеседник.

В этой связи, предположил Штир, ответное давление Орбана может привести к успеху.

Если транспортировка дешевой российской нефти вскоре возобновится, то это успех Венгрии и Словакии. Для них блокирование помощи Украине не цель, а средство, чтобы достичь своих национальных интересов Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Каковы шансы у Орбана сохранить власть?

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

Избирательная система страны является смешанной — 93 депутата избираются по общенациональным партийным спискам и места распределяются пропорционально набранным партиями голосам.

Еще 106 парламентариев избираются в одномандатных округах по системе простого большинства — в каждом округе побеждает кандидат с наибольшим количеством голосов.

Согласно данным журнала Politico, правящая партия Fidesz впервые за 16 лет может проиграть выборы. Ее главный противник — правая партия Tisza, которую возглавляет Петер Мадьяр, набирает по соцопросам 47 процентов голосов.

39% голосов может получить партия Орбана Fidesz, согласно данным Politico

Также в парламент может пройти ультраправая партия «Mi Hazánk» — «Наша Родина», которая балансирует на грани проходного барьера в 5 процентов голосов. В случае если она попадет в парламент, то она сможет сформировать коалицию с партией Орбана.

При этом Штир указал, что реальный разрыв в голосах меньше, чем демонстрируют эти соцопросы. Например, данные венгерской фирмы Nézőpont показывают, что партия Орбана даже обходит оппозицию на шесть процентов.

Кроме того, политолог напомнил, что в условиях смешанной избирательной системы ключевую роль играют не проценты на общенациональных опросах, а популярность партий в конкретных избирательных округах. По его словам, этот факт играет в пользу правящих сил, а не оппозиции.