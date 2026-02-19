Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 19 февраля 2026Мир

Еврокомиссия подтвердила прекращение поставок топлива Киеву

ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила прекращение поставок дизельного топлива Киеву Венгрией и Словакией. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщает ТАСС.

«Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», — сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Украины в том числе в сфере энергетики.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт 18 февраля решил остановить поставки дизельного топлива на Украину. Он заявил, что венгерские власти приняли такое решение из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Суд огласил решение по вопросу ужесточения наказания забравшему деньги у Долиной курьеру

    Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

    Терроризирующий Москву циклон сняли из космоса

    В России заявили об эвакуации 200 офицеров НАТО в состоянии комы из Украины

    Медведев назвал условие возвращения в Россию иностранных компаний

    В РПЦ назвали вырождающийся регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok