Еврокомиссия подтвердила прекращение поставок топлива Киеву

ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила прекращение поставок дизельного топлива Киеву Венгрией и Словакией. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщает ТАСС.

«Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», — сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Украины в том числе в сфере энергетики.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт 18 февраля решил остановить поставки дизельного топлива на Украину. Он заявил, что венгерские власти приняли такое решение из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».