Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 18 февраля 2026Экономика

Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину

Венгрия остановила поставки дизеля Украине из-за отказа в транзите по «Дружбе»
Дмитрий Воронин

Фото: David W Cerny / Reuters

Власти Венгрии 18 февраля решили остановить поставки дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания правительства страны.

По словам главы МИД, Будапешт готов будет вернуться к поставкам дизеля после того, как Киев поменяет свою позицию по поводу транзита.

Сийярто напомнил, что Венгрия играет чрезвычайно важную роль в поставках на Украину указанного вида топлива, а также газа и электроэнергии. Действия администрации Владимира Зеленского он оценил как «явный шантаж», с помощью которого от Будапешта добиваются поддержки финансирования боевых действий, а также вступления Киева в ЕС.

В Венгрии заявляют, что российская нефть не поступает в страну уже более трех недель. В свою очередь Словакия, которая страдает из-за аналогичной проблемы, грозит остановить поставки Украине электроэнергии. Ранее обе европейские страны попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    В России высказались о начале гонки вооружений после прекращения ДСНВ

    Пострадавших при падении лифта в Таиланде россиян вернули в ту же гостиницу

    Реальный курс рубля вырос с начала года

    Залужного уличили в начале предвыборной кампании «по-украински»

    На полу кабинета в российском институте генетики нашли тело

    Россияне раскрыли отношение к людям в открытой форме в спортзалах

    Назвавшая Юру Борисова дурачком актриса объяснила свои слова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok