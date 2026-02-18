Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину

Венгрия остановила поставки дизеля Украине из-за отказа в транзите по «Дружбе»

Власти Венгрии 18 февраля решили остановить поставки дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания правительства страны.

По словам главы МИД, Будапешт готов будет вернуться к поставкам дизеля после того, как Киев поменяет свою позицию по поводу транзита.

Сийярто напомнил, что Венгрия играет чрезвычайно важную роль в поставках на Украину указанного вида топлива, а также газа и электроэнергии. Действия администрации Владимира Зеленского он оценил как «явный шантаж», с помощью которого от Будапешта добиваются поддержки финансирования боевых действий, а также вступления Киева в ЕС.

В Венгрии заявляют, что российская нефть не поступает в страну уже более трех недель. В свою очередь Словакия, которая страдает из-за аналогичной проблемы, грозит остановить поставки Украине электроэнергии. Ранее обе европейские страны попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю.