Венгрия и Словакия попросили Хорватию помочь с транзитом российской нефти

Сийярто: Венгрия и Словакия просят Хорватию помочь с транзитом российской нефти

Власти Венгрии и Словакии попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю. Просьба возникла на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба», рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Киев не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, поэтому мы вместе с министром экономики Словакии написали письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить доставку российской нефти», — отметил дипломат.

Министр также пояснил, что Будапешт и Братислава получили исключение из европейских антироссийских санкций на поставку нефти. Оно позволяет получать ее морским путем, если транспортировка по трубопроводу невозможна.

Ранее Петер Сийярто пожаловался, что украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом, по его словам, нефтепровод не был поврежден в результате последних ударов.

До этого Сийярто заявлял, что Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России, для того чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов.