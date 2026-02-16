Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:13, 16 февраля 2026Мир

Венгрия и Словакия попросили Хорватию помочь с транзитом российской нефти

Сийярто: Венгрия и Словакия просят Хорватию помочь с транзитом российской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Венгрии и Словакии попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю. Просьба возникла на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба», рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Киев не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, поэтому мы вместе с министром экономики Словакии написали письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить доставку российской нефти», — отметил дипломат.

Министр также пояснил, что Будапешт и Братислава получили исключение из европейских антироссийских санкций на поставку нефти. Оно позволяет получать ее морским путем, если транспортировка по трубопроводу невозможна.

Ранее Петер Сийярто пожаловался, что украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом, по его словам, нефтепровод не был поврежден в результате последних ударов.

До этого Сийярто заявлял, что Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России, для того чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву

    Названа главная причина осторожного подхода ЦБ в вопросе ключевой ставки

    Экс-советник Пентагона заявил о планах Макрона посетить Москву

    Парень стал посмешищем на весь интернет после ночи с незнакомкой

    Тарасова оценила Олимпиаду фразой «нас пригласили, чтобы убить»

    Названы снижающие риск рака продукты

    Посол раскрыл отношение финнов к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok