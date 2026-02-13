МИД Венгрии обвинил Зеленского в грубом вмешательстве в выборы

Сийярто: Зеленский блокировал поставки нефти из России в Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба», для того чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

«На этот раз они [украинцы] хотят поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Зеленский принял политическое решение не разрешать возобновление поставок нефти в Венгрию по "Дружбе", хотя трубопровод технически полностью готов к возобновлению поставок (...). Он просто думает, что может создать сложное положение на предстоящих выборах, затруднив энергоснабжение страны», — указал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что действия Киева являются «грубым вмешательством» в венгерские выборы. Он также отметил, что если украинская сторона не позволит возобновить поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию, то «правительство гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей».

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно последним соцопросам, лидирует в них оппозиция, а не правящая партия премьер-министра Виктора Орбана. Как отмечал ранее в интервью «Ленте.ру» венгерский политолог Габор Штир, победа оппозиции может нанести серьезный удар по отношениям Венгрии с Россией.