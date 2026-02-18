Реклама

Венгрия пожаловалась на шантаж со стороны Украины

Сийярто: Украина перекрыла поставки российской нефти в Венгрию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Киев перекрыл поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы заставить Венгрию поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Это явный шантаж, цель которого состоит в том, чтобы Венгрия выполнила требования Украины, поддержала военный конфликт, выделила на это деньги, согласилась с ее вступлением в ЕС и отказалась от дешевых российских источников энергии», — рассказал он.

По словам Сийярто, нет никаких технических препятствий для транзита российской нефти, но блокировка произошла. Это было политическим решением украинского лидера Владимира Зеленского, отметил глава МИД Венгрии.

Дипломат добавил, что венгерское правительство приняло меры для надежных поставок российской нефти. Он напомнил, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить поставки через ее территорию.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии, если Украина продолжит блокировать поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».

