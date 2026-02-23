Реклама

Премьер Словакии рассказал о безуспешной попытке поговорить с Зеленским о «Дружбе»

Фицо: Зеленский готов обсудить ситуацию с «Дружбой» только после 25 февраля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / CNP / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фио сообщил, что пытался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом «Дружба», но в Киеве отложили этот разговор. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам политика, он хотел поговорить о возможности и сроках возобновления поставок нефти в Словакию, но в ответ получил сообщение о том, что Зеленский готов к разговору только после 25 февраля.

Он также отметил, что, по имеющейся у Словакии информации, трубопровод «Дружба» функционирует, а украинская сторона так и не позволила словацкому послу посетить якобы поврежденную часть инфраструктуры.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал восстановление транзита по «Дружбае» условием для поддержки пакета антироссийских санкций. Он предупредил, что в противном случае венгерское руководство будет блокировать его принятие, а также выделение кредита Украине.

